Super Saturday voor rugbyclub Murphy's Ladies in Lommel

Het was alvast superleuk om de zwart-gele supporters te zien toekomen met hun gele rook. Lommel startte sterk aan de wedstrijd en bood heel wat weerstand aan het Brugse team. De Lommselse verdediging hield zowaar 25 minuten lang stand. De eerste keer dat Brugge over de tryline geraakte, werd de bal goed omhoog gehouden en bleef het 0-0. Even later kon Brugge toch de gaten vinden en scoorden ze enkele try's. De hoofden van de Lommelse dames waren op geen enkel moment naar grond gericht. Hierdoor bleef het aantal Brugse trys beperkt en konden de Lommelse dames ook tweemaal scoren. Eindstand 29-12.