VIDEO. Daar is de reclamespot van Kevin De Bruyne voor McDonald’s (en ook vrouw Michèle was erbij)

Kevin De Bruyne is een van de beste voetballers ter wereld, maar heeft ook daarnaast z’n schaapjes op het droge. De Rode Duivel is een zakenman, met aandelen in verschillende bedrijven, maar daarnaast ook de speler die gesponsord wordt door merken. Reken daarbij sinds kort ook McDonald’s bij. De eerste commercial met ‘KDB’ verscheen maandag online.