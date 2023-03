Mathieu van der Poel wist het al, maar Filippo Ganna past voor Ronde van Vlaanderen: “Wie weet in de toekomst”

“Filippo was voor het eerst kopman in een grote klassieker en hij was zeker aanwezig”, tekent trainer Dario Cioni op in La Gazzetta dello Sport. “Die tweede plaats zal als brandstof voor de toekomst dienen. De volgende keer heeft hij niet de twijfel om Van der Poel te volgen, want het was nu pas de eerste keer dat Filippo met de reuzen van het wielrennen in zo’n situatie terechtkwam.”

Dat belooft, voor de Helleklassieker op 9 april. “Operatie Roubaix begon eigenlijk al in de winter van 2021”, klinkt het. “Vorig jaar werd Filippo echter ziek op de laatste dag van Tirreno-Adriatico. Die malaise droeg hij een tijdje met zich mee en daardoor stond hij niet optimaal aan de start. In december zijn we opnieuw begonnen en zijn we vaker intensief werk gaan doen aan het einde van trainingen. Die vooruitgang zagen we in Milaan-Sanremo, want vergeet niet dat de Poggio aan hoge snelheid wordt verreden. Dus, waarom zouden we er niet in geloven dat Filippo Parijs-Roubaix kan winnen? Het resultaat in Milaan-Sanremo is een belangrijke stap daarin.”

© EPA-EFE

De Italiaanse spierbundel wil ooit ook de Ronde van Vlaanderen rijden, maar dat is iets op lange termijn. Dat deelde Ganna ook mee aan Van der Poel tijdens ‘dat’ moment in de zetel voor het podium van Milaan-Sanremo. “Ik had het met Filippo over zijn programma, dat was het eigenlijk. Ik was benieuwd welke wedstrijden hij in Vlaanderen zou gaan rijden”, aldus de Nederlander.

“In de toekomst gaan we zien of Filippo de Ronde van Vlaanderen rijdt”, aldus Cioni nog. “Dit jaar rijdt hij niet vanwege het feit dat de bestrating in België anders is dan in Frankrijk. Filippo heeft vorig jaar laten zien dat hij goed over de kasseien mee kan. In principe doet Filippo eind maart een verkenning van Roubaix.”