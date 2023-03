‘s-Gravenvoeren

Het was onlangs al in de media; de grootbanken (KBC, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING) zullen hun bankautomaten afstoten. Zo ook in Voeren. Concreet wordt de bankautomaat op Pley in ’s-Gravenvoeren vervangen door een cash point, uitgebaat door Batopin.