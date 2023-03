Zo ziet de allerlaatste dag van Frank Deboosere eruit

In november 2020 viel die eer ook al Journaal-anker Martine Tanghe te beurt. Deze keer komt er dus een speciaal programma voor en over Frank Deboosere, die na 36 jaar trouwe dienst en ongeveer 100.000 weerberichten, maandag met pensioen gaat. Het programma volgt na zijn allerlaatste weerbericht op Eén. De VRT wilt logischerwijze uitgebreid afscheid nemen van Frank. Hij is met voorsprong de trouwste soldaat van het Huis Van Vertrouwen. Zo nam hij de voorbije 36 jaar slechts één keer een vakantie van twee weken. Zelfs toen zijn zus enkele jaren geleden stierf aan borstkanker bleef hij van de partij op het scherm.

Hoe Deboosere zijn laatste werkdag er uitziet? Na het middagjournaal presenteert hij nog een weerpraatje op Eén. Verder werkt hij zijn ronde af langs de verschillende radiozenders, waar hij naar goede gewoonte langsgaat voor een weerpraatje. Vervolgens zal Deboosere uitgebreid worden uitgezwaaid op Radio2. Later vanavond presenteert Frank zijn allerlaatste weerbericht op Eén. Daaropvolgend staat er een speciaal gelegenheidsprogramma ingepland waarin de VRT hem uitgebreid zal uitwuiven.

Welk soort gelegenheidsprogramma het precies wordt, blijft nog even geheim. Maar de kijker krijgt in elk geval het verhaal van Frank te horen. Met onvergetelijke archiefbeelden, in zijn eigen woorden en die van mensen die hem goed kennen. Vanwege dit programma zal de rest van de avond ruim 20 minuten later beginnen op Eén.

Dank weerman Frank, Een, maandag om 19.45u.