Vader Sanda Dia haalt uit naar Reuzegommers: “Ik heb geen haat, jullie moeten niet naar gevangenis, maar jullie waren Sanda’s vrienden niet”

Op het proces rond de dood van Sanda Dia heeft Ousmane Dia, de vader van Sanda, maandagochtend het woord genomen. Hij haalde uit naar de Reuzegommers en hun ouders. “Ik heb geen haat, jullie moeten niet naar de gevangenis. Maar jullie waren Sanda’s vrienden niet, want een vriend laat je niet in de steek”, klonk het.

“Ik ben Ousmane Dia, de vader van Sanda Dia, en ik ben boos. Ik ben heel boos”, zo begon de getuigenis. “Ik ben boos op de KU Leuven. Ik ben boos op die jongemannen hier. Ik ben ook boos op de ouders van die jongens hier. Ik zal zeggen waarom. Op 5 december, toen ik in het ziekenhuis zat, ik hield de hand van mijn zoon vast, zodat hij niet zou gaan, waren die ouders bezig met hun advocaten. De grote toppleiters van België. Ik ben boos en terecht, denk ik. Ze beweren hier dat Sanda vrienden was van die heren hier. Ik zal uitleggen waarom het niet waar is.”

“De plechtigheid van Sanda werd georganiseerd door de vrienden van Sanda. De echte vrienden. Sanda had vrienden. En die vrienden zitten hier allemaal. Ik heb alles gehoord hier. Ik heb gehoord dat Sanda jullie vriend was. Ja, die mensen hier (advocaten, red.) doen hun job, ze doen wat ze het beste kunnen: hun cliënt verdedigen. Maar iedereen in de zaal weet dat het niet waar is. Sanda kent hen amper. Wij wonen in een heel bescheiden appartement. Het huis is niet van mij. Ik heb geen oprit. Ik heb geen tuin. Dat was een van de voorwaarden. Dat was een van jullie voorwaarden om lid te zijn van Reuzegom. Sanda zocht een springplank. Maar Sanda had echte vrienden. Ik zal jullie zeggen waarom jullie geen vrienden waren van Sanda. Een vriend laat je niet in de steek.”

Sanda Dia. — © rr

“Niet naar gevangenis”

Ousmane Dia verwees daarna onder meer naar het feit dat het al niet goed ging met Sanda na de cantus in Leuven, maar dat de Reuzegommers het hebben nagelaten de doop toen te stoppen. “Het probleem is niet begonnen in Vorselaar. Het probleem is begonnen in Leuven. Jullie zouden niet alle signalen hebben mogen negeren. Ik zal het altijd blijven vragen. Ik weet dat jullie de waarheid niet willen zeggen, jullie beschermen elkaar. Ik wil niet dat jullie naar de gevangenis gaan. Nee. Maar ik zocht gewoon de waarheid. En ik zal jullie de waarheid zeggen.”

“Sanda kon zichzelf niet aankleden, hij kon niet stappen, maar toch hebben jullie hem meegesleept naar Vorselaar. En jullie beweren dat hij na een slok icetea en een stuk brood terug normaal was. Hoe kunnen jullie dat zeggen? Ik vraag mij af: wat zit er in jullie hoofd?”

“Ik denk aan de ouders. Wie zijn hun ouders?”, aldus vader Dia. “Dat zijn mensen die hen beschermen. Dat is normaal. Maar echte ouders denken ook aan de ouders aan de overkant. Jullie ouders hebben dat niet gedaan. En zeggen dat jullie geen kans hadden, dat jullie geprobeerd hebben om contact op te nemen. Dat is liegen. Eén iemand heb ik ontmoet op de begraafplaats en ik heb met hem gepraat. Hij zei ik ben één van de 18. Hij zei sorry. Ik heb hem in mijn armen genomen. Ik heb gezegd: ik vergeef je. Maar zeg aan je ouders dat ik heel kwaad ben, maar dat ik geen haat heb. Ik ben geen hater.”

“Mezelf verloren”

“Ik zal jullie zeggen wat jullie hebben veroorzaakt in mijn leven. Als ik hier kan staan en praten met jullie, dan is het dankzij de medicatie die ik neem. Anders kan ik het niet. Ik heb mezelf verloren met de dood van Sanda. Ik kan niet meer functioneren. Ik weet zelf niet hoe mijn vrouw mij tolereert.”

“En ik heb alles gehoord hier. Mensen zeggen dat het misschien de fout is van de artsen die Sanda hebben geholpen. Mensen zeggen dat het vrienden waren van Sanda. Ik heb ook gehoord dat het de fout van Sanda was omdat hij instemde. Misschien heeft Sanda ingestemd om deel te nemen aan een doop, maar niet aan een marteling tot de dood. Ik hoor dat ze hetzelfde hebben meegemaakt, maar zij zitten hier. Sanda niet.”

“Maak het verschil”

“Ik heb afgezien voordat ik hier terechtkwam in België. Ik ben dankbaar. Ik zal de eerste zijn die jullie zal helpen als er iets gebeurd op straat. Ik ben zo opgevoed en ik heb Sanda zo opgevoed. Hij had hulp nodig en niemand heeft die geboden. Ik heb geen haat. Ik wil gewoon justice. Ik wil gerechtigheid. Ik heb vertrouwen in justitie. Ik heb vertrouwen in het hof. Ik kan niet beslissen wat er met jullie zal gebeuren. Dat zal justitie beslissen. Daar ga ik mee akkoord.”

“Ik heb een boodschap aan iedereen en vooral aan de jeugd: wij kunnen het verschil maken. Wij allemaal. Jullie kunnen het verschil maken. Maak het verschil.”