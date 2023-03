De overlast door dealers en drugsverslaafden in de buurt van het Antwerpse De Coninckplein neemt zorgwekkend toe. Wanneer de avond valt, start een tragisch schouwspel dat de bewoners dagelijks te zien krijgen. Junks, dealers en verwarde figuren nemen de straat over en beginnen openlijk aan hun dagelijkse verkoop van drugs. Dat konden we zelf vaststellen tijdens één nacht filmen.