Iga Swiatek blijft aan kop WTA-klassement, Elise Mertens is 39ste

De 27-jarige Mertens sneuvelde in de eerste ronde van het WTA 1000-toernooi in Indian Wells tegen de Chinese Xinyu Wang en moet twee plaatsen prijsgeven. In Californië bereikte de Belgische nummer 1 ook de kwartfinales in het dubbelspel. Op de dubbelranking stijgt ze naar de tiende plaats (+3). De Limburgse neemt deze week deel aan het WTA 1000-toernooi in Miami.

Maryna Zanevska staat na haar uitschakeling in de eerste ronde in Indian Wells nog steeds op de 78e plaats. Ysaline Bonaventure, die ook in de eerste ronde in Californië haar koffers moest pakken, zakte van de 84e naar de 85e plaats. Alison Van Uytvanck tuimelt van de 85e naar de 97e plaats, Greet Minnen stijgt 16 plaatsen naar de 167e stek.

Iga Swiatek voert nog steeds de ranglijst aan voor de Wit-Russin Aryna Sabalenka en de Amerikaanse Jessica Pegula. De Française Caroline Garcia is gestegen van de vijfde naar de vierde plaats ten koste van de Tunesische Ons Jabeur. De Kazachse Elena Rybakina, winnares van het toernooi van Indian Wells, is de grootste stijger in de top 10: van de tiende naar de zevende plaats.