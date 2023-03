Geblesseerde LeBron James mag nog hopen op play-offs in de NBA, met dank aan de verrassende Austin Reaves

Oklahoma City heeft zondag in de NBA een belangrijke zege in de strijd om de play-offs geboekt met een 124-120 overwinning tegen Phoenix. Denver en Milwaukee, de twee conferentieleiders, knoopten weer aan met winst.

Het duel tussen de Thunder en de Suns draaide uit op een strijd tussen Shai Gilgeous-Alexander (40 punten) en Devin Booker (46 punten), die in het voordeel van de eerste uitpakte. Phoenix, dat de eerste drie kwarten leidde, verloor zijn grip aan het begin van het vierde kwart waardoor OKC naar de overwinning kon doorstomen.

In de stand van de Western Conference klimt Oklahoma naar de achtste plaats, vlak achter Golden State. Na OKC staat Minnesota op de negende plaats, voor de Los Angeles Lakers, die terug in de race om de play-offs kwamen door Orlando te verslaan (111-105) dankzij 35 punten van verrassing Austin Reaves. New Orleans blijft ook op PO-koers na een 107-117 zege tegen Houston.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aan de top van de ranglijst knoopte Denver, leider in het westen, weer aan met de winst met een 102-108 zege tegen Brooklyn. De Los Angeles Clippers profiteren van hun 102-117 zege tegen Portland, en het verlies van Phoenix, om op de vierde plaats te naderen.

In het oosten pakte Milwaukee ook weer de zege: een zwaarbevochten 118-111 overwinning tegen Toronto. De Bucks blijven aan kop van de Eastern Conference, voor Philadelphia en Boston. Miami kwam dichter bij de zesde plaats, momenteel in handen van Brooklyn, met een 100-112 overwinning tegen Detroit. Nummer acht Atlanta verloor met 126-118 bij San Antonio.

Uitslagen:

Milwaukee - Toronto 118 - 111

LA Lakers - Orlando 111 - 105

Houston - New Orleans 107 - 117

Portland - LA Clippers 102 - 117

Detroit - Miami 100 - 112

Brooklyn - Denver 102 - 108

San Antonio - Atlanta 126 - 118

Oklahoma City - Phoenix 124 - 120

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 71,8 71 51 20

2. Philadelphia 68,6 70 48 22

3. Boston 68,1 72 49 23

4. Cleveland 61,6 73 45 28

5. New York 58,3 72 42 30

6. Brooklyn 54,9 71 39 32

7. Miami 53,4 73 39 34

8. Atlanta 49,3 71 35 36

9. Toronto 48,6 72 35 37

10. Chicago 47,1 70 33 37

11. Washington 45,1 71 32 39

12. Indiana 45,1 71 32 39

13. Orlando 40,3 72 29 43

14. Charlotte 30,6 72 22 50

15. Detroit 22,2 72 16 56

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 66,7 72 48 24

2. Sacramento 61,4 70 43 27

3. Memphis 61,4 70 43 27

4. Phoenix 53,5 71 38 33

5. LA Clippers 52,8 72 38 34

6. Dallas 50,7 71 36 35

7. Golden State 50,0 72 36 36

8. Oklahoma City 49,3 71 35 36

9. Minnesota 48,6 72 35 37

10. LA Lakers 48,6 72 35 37

11. Utah 48,6 70 34 36

12. New Orleans 47,9 71 34 37

13. Portland 43,7 71 31 40

14. San Antonio 26,8 71 19 52

15. Houston 25,4 71 18 53