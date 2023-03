Aziatische beurzen niet gerustgesteld door overname Credit Suisse

In Japan eindigde de beurs van Tokio in het rood. De sterindex Nikkei sloot de dag af met een verlies van 1,42 procent op 26.945,67 punten. De Australische index S&P ASX 200 verloor 1,38 procent, en de beurs van Hongkong noteerde tussentijds met een verlies van meer dan 3 procent.

De bankaandelen op de Aziatische beurzen deelden in de verliezen. Zo zakten de Britse banken HSBC en Standard Chartered, die allebei beursnoteringen hebben in Hongkong, rond de 6 procent. En de Japanse banken Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group, die aanvankelijk leken te herstellen, daalden tot ruim 2 procent.