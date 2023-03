Alsof hij tegen een beginneling stond te darten: Kim Huybrechts ziet tegenstander slechtste gemiddelde ooit gooien

Michael van Gerwen schreef zondag het zevende Players Championship op zijn naam. De Nederlander was in de finale te sterk voor toptalent Josh Rock. Kim Huybrechts beleefde in hetzelfde vloertoernooi een speciale eerste wedstrijd.

‘The Hurricane’ - nummer 29 van de wereld - keek in het Duitse Hildesheim Matt Campbell in de ogen. De Canadees staat momenteel 63ste op de wereldranglijst en is bezig aan zijn tweede seizoen op de PDC Pro Tour, de eerste klasse van het darts. ‘Ginja Ninja’ mocht al vier keer deelnemen aan het WK, maar overleefde nog nooit de eerste ronde.

De 33-jarige Campbell is geen pannenkoek. Hij haalde eerder dit jaar nog de halve finale op het derde Players Championship.

Maar was zondag tegen Huybrechts helemaal uit z’n lood geslagen. De Canadees gooide amper drie keer boven de 100 en liet worpen van onder anderen 19, 11 en 8 noteren. Uiteindelijk goed voor een gemiddelde van amper 48.40. Slechts één keer deed een darter even slecht, Jamie Lewis in 2019. Huybrechts gooide overigens ook slechts 72.73 gemiddeld, maar won wel met 6-0.

