Carlos Alcaraz wint Indian Wells en herovert eerste plaats op wereldranglijst

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft voor het eerst het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hardcourt/8,8 miljoen dollar) gewonnen. In 6-3 en 6-2 heeft hij de Rus Daniil Medvedev (ATP 6) verslaan. Alcaraz heeft zo zijn achtste ATP-titel veroverd in zijn elfde finale.