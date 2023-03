BetFirst BNXT League: 2 op 2 voor Leuven Bears, 0 op 2 voor Brussels

De partij Den Helder Suns-Leuven Bears kende twee gezichten. In de eerste helft waren de Nederlanders baas en liepen na 24-19 en vooral onder de bezieling van Sam Huurman (ex-Limburg United, 25 punten, 8 rebounds) weg naar een 46-39 bonus halfweg. Leuven Bears kwam met meer pit uit de kleedkamer. Kevaughn Allen scoorde 34 punten, (8 op 12 shots, 9 op 10 vrijworpen), Joshua Heath tekende voor 9 punten, 6 rebounds en 7 assists en Nick McGlynn voor 10 punten en 9 rebounds. Het derde kwart (17-24) was voor de Bears dat meteen de aansluiting had gevonden: 63-63. In het laatste schuifje nam Leuven Bears verder afstand en ging het na een 14-24 tussenspurt naar een 77-87 zege. Meteen 2 op 2 voor het team van coach Eddy Casteels dat met Yoast United, Okapi Aalst en Bergen aan de leiding blijft in Elite Silver. Brussels startte sterk via Daniel Laster en had na het eerste kwart een 19-22 voorsprong op zak. Justin Kohadja (13 punten, 12 rebounds) noteerde een double-double en de club uit de hoofdstad trok met een 38-40 tussenstand naar de cabine. De Belg Sigfrede Casero, ex-Charleroi en Okapi Aalst en ex-Belgische Belofte van het Jaar, tekende voor 13 punteb, 5 rebounds en 6 assists, Vincent Cole (22 punten) en Spencer Levi (10 punten, 16 rebounds) waren de bezielers van de remonte van Yoast United. Het team uit Nijmegen, dat de rebound domineerde (43-35), diepte na 59-56 de kloof verder uit en zegevierde uiteindelijk met 82-69. Voor Brussels de tweede nederlaag op een rij in Elite Silver. Yoast United -Brussels 82-69Kwarts: 19-22, 19-18, 21-16, 23-13

Yoast United: Van Schaik 4, Schilder 6, Nossek 15, Levi 10, Johnson 10, Lacis 2, Cole 22, Van Schaik 4, Casero 13

Brussels: Deroover 6, Hazard 3, Laster 15, Ekamba 5, Kohajda 13, Proleta 8, Llorente 6, Airington 13

Den Helder Suns-Leiuven Bears 77-87Kwarts: 24-19, 22-20, 17-24, 14-21

Den Helder Suns: Gorissen 7, Lutterman 6 Thran 5, Van Oostrum 6, Van der Knapp 4, Biss 13, Huurman 25, Koelher 7, Halman 4

Leuven Bears: Allen 34, Fulkerson 2, T. Nunes 5, Vanderhaegen 14, McGlynn 10, Stilmant 6, Heath 9, Pritzl 6