Afgekeurde goal in El Clasico zorgt voor opmerkelijk voorstel: “Het wordt veel leuker wordt als we dit soort doelpunten tellen”

Ondanks enkele puike reddingen moest Real Madrid-doelman Thibaut Courtois lijdzaam toezien hoe zijn team in blessuretijd een 2-1 nederlaag slikte in El Clasico tegen FC Barcelona. “Enkel de zege telde, en die hebben we niet”, verklaarde de Rode Duivel zondag voor de microfoon van Movistar+.

Na 26 speeldagen voert Barcelona de stand aan met 68 punten. Real Madrid volgt op 12 punten. Courtois vindt dat de strijd om de titel al gestreden is.

“Dat denk ik wel. Je moet eerlijk zijn. Maar we zullen blijven vechten tot het einde. Zij moeten nu vier matchen verliezen (op de twaalf resterende speeldagen, nvdr.) en wij moeten alles winnen. Niets is onmogelijk, maar het zal heel moeilijk worden. We speelden een goede wedstrijd. Wij hadden kansen, maar zij ook. En zij maakten een doelpunt op het einde van de wedstrijd toen wij de controle hadden.”

Real leek nochtans te gaan lopen met de drie punten, maar de 1-2 van Marco Asensio werd afgekeurd voor buitenspel. Het was héél nipt maar terecht, zo bleek uit de VAR-beelden.

“We hebben niet gewonnen door een buitenspelfase waar we nog steeds twijfels over hebben”, sakkerde Real-trainer Carlo Ancelotti na afloop. “Tijdens het WK was het heel duidelijk te zien of iets buitenspel was. Nu twijfel ik.”

“Het verbaast me dat hij twijfels heeft over die afgekeurde goal, want het is een wetenschappelijke kwestie”, antwoordde Xavi, de coach van het winnende Barcelona. “Het is duidelijk buitenspel en daar is geen twijfel over mogelijk. Als mensen in dit geval over de VAR praten, dan is dat een grap. Hierover kan geen discussie zijn.”

In Nederland kwam de fase ook ter sprake en daar deed voetbalicoon Marco van Basten, die twee jaar als Hoofd Technische Ontwikkeling voor de FIFA op nieuwe spelregels dacht, een opvallend voorstel omtrent buitenspelfases.

“Het is weer een situatie waarbij iemand miraculeus buitenspel staat”, aldus de Nederlander, die vindt dat spelers met hun volledige lichaam buitenspel moeten staan om afgefloten te worden. “Dat heb ik al vaker gezegd. Nu staat er weer iemand met een vinger buitenspel. Bij volledig buitenspel scheelt het ook heel veel doelpunten en je moet er echt iemand buitenspel voor zetten. Dat is nu niet zo, dit is gewoon geluk van Barcelona. Bij volledig buitenspel zouden er veel meer doelpunten vallen ten opzichte van hoe het nu gaat. Dit gebeurt zo vaak. Volgens de regels is het nu buitenspel, maar ik denk dat het spel veel leuker wordt als we dit soort doelpunten tellen.”

Van Basten uitte ook nog zijn frustratie over de FIFA. Hij heeft er weinig vertrouwen in dat er ooit iets zal veranderen aan de buitenspelregels of andere regelgeving.

