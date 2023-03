“Hoofd naar beneden en gaan”: neoprof Laurence Pithie pakt autoritair de winst, maar zorgt voor hilariteit met finishjump

De Nieuw-Zeelandse wielrenner Laurence Pithie (Groupama-FDJ) heeft zondag Cholet - Pays de la Loire gewonnen, een Franse eendagskoers van het UCI-niveau 1.1. Het is de eerste profzege voor het twintigjarige talent, zaterdag al tweede in de Classic Loire Atlantique.

Daags na de Classic Loire Atlantique speelden dezelfde renners een hoofdrol in Cholet. In de heuvelachtige, technische lokale ronden in de gelijknamige Franse stad maakten de nummers 1 en 2 van zaterdag, Axel Zingle en Laurence Pithie, deel uit van een kopgroep die wegreed uit het peloton. Vier kilometer voor het einde kwam de rest echter weer aansluiten.

De hoogteverschillen en het vele bochtenwerk zorgden ervoor dat er in de finale toch weer gaatjes vielen. Pithie kwam alleen voorop te zitten, en gaf zijn leiderspositie niet meer af: de rest strandde in de sprint aan zijn achterwiel. De Fransman Anthony Perez (Cofidis) werd tweede, zijn landgenoot Lorrenzo Manzin (TotalEnergies) derde. Op twee fietslengten, maar Pithie gooide zich als een volleerd sprinter wel nog over de streep. Kwestie van zeker te zijn.

“Ik kon mijn aanval inzetten in de slotkilometer. Het was echt hoofd naar beneden en gaan”, lachte hij. “Het was zo zwaar, maar het lukte mij om stand te houden. Het is heel mooi om hier te winnen.”

Van Belgische zijde liet Team Flanders-Baloise zich onderweg enkele keren opmerken. Hun pistespecialist Lindsay De Vylder was met een vijfde plek de beste Belg in de uitslag.