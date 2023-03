Hét doelpunt van het weekend dat u (nog) niet zag: fans van Franse tweedeklasser vallen van hun stoel na ongelooflijke goal

US Quevilly-Rouen Métropole verloor dit weekend met 1-2 van FC Metz. De club blijft zo achtste in de Ligue 2, de Franse tweedeklasse. Kleine troost: hun doelpunt in de 90ste minuut ging wel snel rond op sociale media. Mamadou Camara pikte de bal op, liep quasi het hele veld over, liet vier tegenstanders ter plekke en knalde de bal op fantastische wijze tegen de netten. Een regelrechte wereldgoal dus, die al bijna anderhalf miljoen keer bekeken werd.