Emotioneel drama in ‘Boer zkt vrouw’: “Ze braken mijn hart terwijl ze het niet eens hadden veroverd”

Ze zat er ook maar wat beteuterd bij. Dit had Dina Tersago in de voorbije 20 jaar nog niet meegemaakt. Boer zkt vrouw is net begonnen, en bij boer Raphaël hebben de vrouwen, op Jasha na, reeds hun koffers gepakt. En dat dankzij allerlei misverstanden, foute veronderstellingen en gebroken harten.

“Hier hangt een raar sfeertje”, stelde Dina meteen vast toen ze halsoverkop ’s ochtends naar de boerderij van Raphaël werd geroepen. Hoewel het een zomerdag was, was de temperatuur er onder nul gezakt.

De boer en hoefsmid had ervoor gekozen om behalve Jasha ook Katrijn en Jolyn beter te leren kennen. Al hadden die twee laatste dames snel in de gaten dat de ogen van Raphaël steeds fonkelden als hij samen was met Jasha. De dames voelden hun kansen slinken, maar toch was er een leuke avond gepland met drank en muziek. “Omdat hij zo goed met Jasha babbelde, zijn Katrijn en ik naar buiten gegaan”, vertelde Jolyn aan Dina. “We hadden verwacht dat hij kwam kijken hoe het met ons ging. Dat gebeurde niet. Ook terug binnen hadden we niet de indruk dat hij luisterde.”

Nadat de dames hun gedacht hadden gezegd over de situatie gingen ze slapen. Jolyn was nog aan het piekeren en ging buiten wat rondlopen. “Ik zag licht branden in zijn caravan, en zag dat Raphaël aan het knuffelen was met Jasha. Toen ik ’s ochtends aan haar vroeg of ze ’s nachts nog bij hem was geweest, was het antwoord elke keer neen.”

Katrijn (l.) en Jolyn (r.) wilden op deze manier niet meer verder. — © vtm

Volgens Raphaël werd er enkel een knuffel uitgedeeld en niks meer. Hij reageerde geïrriteerd dat hij geen drama wou op zijn erf. Maar ondertussen zat het spel op de wagen. In een emotionele reactie besloot Jolyn op te stappen, al besefte ze achteraf dat ze misschien te snel harde conclusies had getrokken. “Het is inderdaad misschien gebaseerd op een misvatting. Het kan goed zijn dat er niets gebeurd is, maar ik wil mij nu niet meer openstellen. Het is gedaan. Ondanks dat ik Raphaël een leuke kerel vond, zegt mijn buikgevoel nu: het is genoeg geweest, ik ga me opnieuw afsluiten. En daarmee is mijn muurtje weer opgetrokken.”

Ook Katrijn kwam tot inzicht dat ze misschien te fel was geweest in haar reactie, en wou het programma nog wel een kans geven. Maar de gebeurtenissen lagen bij Raphaël dermate zwaar op de maag dat hij besloot enkel met Jasha verder te gaan. “Ik had het graag volledig anders gezien, want ik had mijn keuze nog niet gemaakt. Maar na deze situatie heb ik gedacht: Nu moet je even aan jezelf denken, ga op je gevoel af. En mijn gevoel zegt Jasha.” De hoefsmid was duidelijk geëmotioneerd en zocht troost bij zijn trouwe viervoeter. “Ze hebben mijn hart gebroken terwijl ze het nog niet eens hadden veroverd. Het is in stukken geslagen. Ik heb genoeg gezien en gehoord”, klonk het over de dames die huiswaarts trokken.