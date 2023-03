Filmmaker en animator Raoul Servais op 94-jarige leeftijd overleden

De Belgische filmmaker en animator Raoul Servais is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Leffinge. Dat meldt zijn familie zondagavond. In oktober 2022 was Servais nog aanwezig op Film Fest Gent om de wereldpremière van zijn zestiende kortfilm ‘Der Lange Kerl’, die hij maakte met Rudy Pinceel, bij te wonen. Daar kreeg hij de Joseph Plateau Honorary Award voor zijn gehele oeuvre.