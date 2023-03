André Hazes over (hernieuwde) relatie met Monique: “We hebben een vorm gevonden die goed werkt”

Ze hebben een zoontje (Dré) samen, waren al eens verloofd, maar gingen ook al meermaals uit elkaar. Op dit moment staat de knipperlichtrelatie van de Nederlandse zanger André Hazes en Monique Westerberg opnieuw “aan”. “We hebben een vorm gevonden die goed werkt”, aldus Hazes aan RTL boulevard.

Ze wonen niet samen, maar Hazes is ervan overtuigd dat ze goed voor Dré kunnen zorgen. “Ik heb mijn plekje, zij heeft haar plekje. Ik hou van haar met alles wat ik in me heb en dat had ik waarschijnlijk altijd moeten blijven doen. We zijn goede ouders voor Dré en we hoeven niet iets meer.”

Nog volgens Hazes is Monique Westerberg “de allerbelangrijkste vrouw uit mijn leven”. “Zij heeft me meer liefde gegeven dan ik ooit verdiende en dat ze mij altijd zo vasthield, waardeer ik.”