Poetin prijst “goede vriend” Xi en zijn “constructieve rol” in oorlog in Oekraïne

Russisch president Vladimir Poetin heeft zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping geprezen als “zijn goede oude vriend”, aan de vooravond van diens bezoek aan Rusland. “Wij verwelkomen de bereidheid van China om een constructieve rol te spelen bij het oplossen van de crisis” in Oekraïne, schrijft Poetin in een Chinees krantenartikel. Xi schrijft op zijn beurt in een Russische publicatie dat zijn bezoek er een wordt van “vriendschap en vrede”.

De Chinese president Xi Jinping brengt van maandag tot woensdag een staatsbezoek aan Rusland. Daar zal hij maandag een ontmoeting hebben met Russisch president Vladimir Poetin, gevolgd door een informele lunch, meldde Poetins woordvoerder.

Aan de vooravond van het bezoek heeft Poetin volgens het Kremlin een artikel geschreven voor de People’s Daily, de krant van de Chinese Communistische Partij. Hij noemt Xi daarin zijn “goede oude vriend” en zegt dat Rusland hoge verwachtingen heeft voor het eerste bezoek van de Chinese leider sinds de start van de “speciale militaire operatie” in Oekraïne.

“We zijn dankbaar voor de evenwichtige lijn in verband met de gebeurtenissen die plaatsvinden in Oekraïne, voor het begrip van hun achtergrond en ware oorzaken. We verwelkomen de bereidheid van China om een constructieve rol te spelen in het oplossen van de crisis”, klinkt het in het artikel dat het Kremlin zondagavond verspreidde.

“De crisis in Oekraïne, die door het Westen is uitgelokt en ijverig wordt aangewakkerd, is de meest opvallende, maar niet de enige uiting van het verlangen van het Westen om zijn internationale dominantie te behouden en de unipolaire wereldorde in stand te houden”, aldus Poetin.

Volgens de Russische leider wil het Westen de ontwikkeling van Rusland en China indammen, maar zal dat niet werken. De twee landen staan “op de rand van een nieuw tijdperk”. “De betrekkingen tussen Rusland en China hebben het hoogste niveau in hun geschiedenis bereikt en worden nog sterker”, schrijft Poetin. “In hun kwaliteit overtreffen ze de militair-politieke allianties uit de tijd van de Koude Oorlog, (...) zonder beperkingen of taboes.”

“Geen derden aanvallen”

Xi Jinping heeft op zijn beurt een artikel geschreven in de Rossiyskaja Gazeta, de krant van het Kremlin, gepubliceerd enkele uren na Poetins tekst. De Chinese leider zegt daarin dat de betrekkingen tussen Rusland en China gebaseerd zijn op de beginselen van “ongebondenheid, niet-confrontatie en het niet aanvallen van derden”.

“Mijn komende bezoek aan Rusland wordt een reis van vriendschap, samenwerking en vrede”, aldus Xi. “De twee landen steunen elkaar standvastig bij het volgen van het pad van ontwikkeling volgens de nationale realiteiten.”

De Chinese leider vermeldt de oorlog in Oekraïne meerdere keren en schrijft dat zijn vredesplan “rekening houdt met de legitieme zorgen van alle partijen en de breedste gemeenschappelijke opvatting van de internationale gemeenschap over de crisis weerspiegelt”.

Xi Jinping plant na zijn bezoek aan Moskou een gesprek met Oekraïens president Volodimir Zelenski.