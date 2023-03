Elena Rybakina steekt toernooizege in Indian Wells op zak

In de finale haalde de als tiende geplaatste Kazachse het in twee sets met 7-6 (13/11) en 6-4 van het Wit-Russische tweede reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 2). De wedstrijd duurde 2 uur en 3 minuten. In de vijfde confrontatie met Sabalenka trok Rybakina pas voor de eerste keer aan het langste eind. Begin dit jaar verloor Rybakina de finale op de Australian Open tegen uitgerekend Sabalenka.

De 23-jarige Rybakina, die in de halve finales te sterk was voor ‘s werelds nummer een Iga Swiatek, heeft nu vier WTA-titels op haar palmares. In 2022 was ze de beste op Wimbledon. De 24-jarige Sabalenka blijft steken op twaalf WTA-titels (en een WTA 125K Series-titel).

WTA Miami - Mertens in eerste ronde tegen Alycia Parks, Zanevska krijgt qualifier voorgeschoteld

Elise Mertens (WTA-37) werd zondag voor de eerste ronde van het Miami Open (8,8 miljoen dollar) tegen Alycia Parks (WTA-55) uitgeloot. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Mertens en de 22-jarige Amerikaanse. Als Mertens het duel wint, wordt de Russische Daria Kasatkina (WTA-8), als achtste reekshoofd vrij in de eerste ronde, haar volgende tegenstandster.

Maryna Zanevska (WTA-78) krijgt in de eerste ronde een kwalificatiespeelster voorgeschoteld. Dat wordt alvast niet Ysaline Bonaventure (WTA-84). Zij werd zondag in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld. Als Zanevska de eerste horde neemt, wacht haar een duel met het Tunesische vierde reekshoofd Ons Jabeur (WTA-4).

Titelverdedigster Iga Swiatek (WTA-1) is het topreekshoofd in Miami. Een opvallende eersterondepartij is die tussen Emma Raducanu (WTA-77) en Bianca Andreescu (WTA-36). Raducanu won de US Open in 2021, Andreescu in 2019.

Het Miami Open gaat dinsdag van start. Samen met Indian Wells, waarvan de finales zondagavond gespeeld worden, is het Masters 1.000 in Florida na de vier Grand Slams een van de belangrijkste toernooien op de kalender. De loting voor het mannentoernooi, met Zizou Bergs (ATP-139) dankzij een wildcard op de hoofdtabel, wordt maandag uitgevoerd.