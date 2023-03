Riemstenaar Jonathan Vervenne rondt sterk nummer af in Mol

Begin deze maand verraste belofte Jonathan Vervenne in Le Tour des 100 Communes het ganse pak met een late uitval in de slotkilometer. Goed voor zijn eerste seizoenszege. Zondag deed hij dat in de Zuid-Kempische Pijl of de GP prijs Wilfried Peeters in Mol-Sluis, een semi-klassieker van 150km nog eens over.

Na een eenmansvlucht van Warre Vangheluwe (ploegmaat van Vervenne) die vooral door Lotto-Dstny teniet werd gedaan, ontsnapte op ongeveer 25 km van de meet een groep van tien renners, met daarbij ook Vervenne. Deze vlucht hield niet stand, maar op 6km van de meet ging Vervenne solo. Het peloton kon het gat op de hardrijder niet meer dichten, waardoor de Riemstenaar voor de tweede keer dit seizoen het zegegebaar mocht maken.(fv)