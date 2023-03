Lummenaar Yoram Knaepen is de snelste spurter in Mol-Sluis

Limburgs nieuwelingenkampioen Yoram Knaepen heeft in Mol-Sluis zijn eerste seizoenszege behaald. Er verschenen 103 renners aan de start die 11 ronden van 4 km moesten afleggen. Er werd bijzonder snel gereden waardoor elke aanvalspoging meteen in de kiem werd gesmoord.

De wedstrijd werd dan ook beslecht in een massaspurt. Daarin toonde Lummenaar Knaepen zich de snelste. “Onze ploeg Arcog-Tormans heeft de hele wedstrijd gecontroleerd”, aldus Yoram. “Tijdens de eerste wedstrijdhelft heb ik me in het peloton schuilgehouden omdat de benen toen niet super waren. Ongetwijfeld nog het gevolg van de zware wedstrijd van zaterdag in Pommeroeul waar ik zesde werd. Toen het duidelijk werd dat het een massaspurt zou worden, heb ik me naar voren gewrongen. Uiteindelijk kon ik in derde positie de laatste bocht nemen en dat was ideaal om naar de zege te spurten.”

Voor Knaepen een zege die al even in de lucht hing, aangezien hij ook al 2de werd in Zepperen (na zijn ploegmaat Vervoort), 5de in Brustem en dus zaterdag ook al 6de in Pommeroeul.

Noah Coninckx uit Peer en ploegmaat van Knaepen, spurtten in Mol naar de tweede plaats. Ook voor hem is die eerste zege ongetwijfeld niet meer ver weg. Zo werd hij vorige week ook al 2de en 3de (Ursel en Ichtegem) en was hij ook al 3de in Zepperen en 7de in Brustem.