HANDBAL OVERZICHT. Sint-Truiden blijft ongeslagen, Kortessem blijft steken op gelijkspel

In play-offs in de nationale vrouwencompetitie zijn drie speeldagen afgewerkt. Sint-Truiden en Eupen blijven ongeslagen. Hubo Handbal liet de eerste overwinning optekenen, DHC Overpelt kon nog niet winnen. In de rangschikking behoudt Sint-Truiden één punt voorsprong op Eupen.

Play-offs eerste nationale vrouwen

Sint-Truiden 31 - Uilenspiegel 20

Uilenspiegel haalde de ruist met een achterstand van vijf doelpunten (13-8) maar werd in de tweede helft door Sint-Truiden onder de voet gelopen.

SINT-TRUIDEN: Ghijsens 7, Putzeys 3, Macours 5, Liesenborghs 1, Lamotte 2, Hermans 1, Schepkens 4, Haegemans 8.

Play-offs tweede nationale mannen

Sint-Truiden 34- Uilenspiegel 29

Derde keer goede keer voor Sint-Truiden dat zijn eerste zege in de play-offs boekte. Sint-Truiden sloeg al vroeg in de wedstrijd een kloof en kwam nadien nooit meer in de problemen.

SINT-TRUIDEN: Vancronenburg 2, Krasuski 4, Joris Carpentier 3, Meode 7, Mercenier 6, Jeroen Carpentier 2, Coenen 2, Jasper Carpentier 2, Kranzen 6.

Mannen liga 1

Waasmunster 31 - Kortessem 31

Kortessem keek tegen leider Waasmunster al snel tegen een achterstand van vier doelpunten aan. De Limburgers, die aan de rust 14-10 in het krijt stonden, zagen dat verschil in de tweede helft nog wat oplopen maar in een sterk slotkwartier werd nog een gelijkspel uit de brand gesleept.