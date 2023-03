Lettens gaat onderuit tegen PSG, Gillé blijft bij Bevo

Internationals in Frankrijk - Het Toulouse van Jef Lettens kwam tegen PSG niet in het stuk voor. De Parijzenaars wonnen overtuigend met 38-26. In Ivry - Istres keken Simon Ooms en Raphael Kötters mekaar in de ogen. Kötters scoorde zes keer voor Istres maar de overwinning was voor het Ivry van Ooms die drie keer scoorde. In de Franse tweede klasse blijft Dijon na de 34-29-zege tegen Nancy leider. Colman was goed voor zes treffers. Yannick Glorieux (2 goals), die volgend seizoen voor Pontault-Combault uitkomt, verloor met 35-34 van Frontignon.

Joris Gillé blijft - Joris Gillé heeft zijn contract bij het Nederlandse Bevo (BENE-league) met een jaartje verlengd. Ook een aantal Belgische clubs stonden klaar om Gillé in te lijven maar Bevo kreeg de voorkeur.