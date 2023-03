Barcelona wint in extremis Clasico van Real Madrid en steekt hand al uit naar Spaanse titel

Barcelona is op weg naar een nieuwe Spaanse titel. De Catalanen versloegen eerste achtervolger Real Madrid met 2-1 dankzij een goal van Kessié in blessuretijd en staan nu al twaalf punten voor.

De studieronde van de Clasico was nog volop bezig toen Real al op voorsprong klom. Vinicius haalde de achterlijn en gaf de bal blind voor doel, thuisverdediger Ronald Araújo verlengde de bal ongelukkig in het piepkleine gaatje tussen de paal en doelman Marc-André ter Stegen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Barcelona echter meer en meer opzetten. Verdediger Andreas Christensen kopte eerst naast en werd daarna van een doelpunt gehouden door Thibaut Courtois, die ook een goeie parade in huis had op een poging van Raphinha. Maar op slag van rust was het toch raak: een afgeblokte bal zond Courtois de verkeerde kant uit waarna het leer pardoes voor de voet van Sergi Roberto viel. Die twijfelde niet: 1-1.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na rust bleef het toch Barcelona dat het betere van het spel had. Robert Lewandowski leek Courtois de 2-1 te bezorgen, maar zijn schot glibberde via de hak van Eder Militao net naast. De Pool zou later ook nog eens in het zijnet besluiten. Ook Real kreeg nog een stevige schietkans, maar invaller Rodrygo trapte wild over. De Koninklijke kreeg het moeilijk, maar leek tien minuten voor tijd toch op 1-2 te komen na een scherpe counter. De VAR keurde de goal van Marco Asensio echter af voor buitenspel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Real ging nog voor een eindoffensief maar kreeg in blessuretijd het deksel op de neus. Lewandowski speelde linksback Alejandro Balde vrij met een heerlijk hakballetje en Franck Kessié prikte zijn voorzet aan de tweede paal binnen: 2-1.

Door de zege van Barcelona lijkt de titelstrijd in Spanje beslist. De Blaugrana tellen nu al twaalf punten voorsprong op eerste achtervolger Real Madrid.