OVERZICHT NATIONAAL VOLLEYBAL. Heren van Lanaken verliezen belangrijk kelderduel

De voorbereiding van Sparvoc afgelopen week was niet ideaal. Ziekte, werk en vakantie zorgden voor een reeks afwezigen. Tegenstander Waremme B daarentegen liet zich versterken door Pierre Perin, broer van Maaseikse libero Martin en speler bij de A-ploeg van Waremme in de hoogste afdeling. Het waren Perin en Laenen die al vrij snel het verschil maakten in set één met enkele zware opslagen. In set twee kon Lanaken iets langer gelijke tred houden (13-15), maar opnieuw haalde Waremme de sloophamer boven vanop de servicelijn.

Sparvoc moest puffen, maar vocht knap terug in de derde set. Met Kellens en Willems aan de opslag liep de thuisploeg uit van 14-11 naar 20-14. De bezoekers werkten nog vijf setballen weg, maar Kellens haalde de set dan toch verdiend binnen: 2-1.

Lanaken kon die lijn niet doortrekken. Door een hoge foutenlast kreeg Waremme een vrijgeleide en was het al snel ribbedebie. Sparvoc maakte nooit kans op een tiebreak: 3-1. Opnieuw een pijnlijke nederlaag dus voor Lanaken, twee weken na het verlies tegen Bruxelles. Zij wonnen opnieuw, tegen Nijlen, een andere staartploeg. Daardoor wordt het wel erg spannend onderin.

De laatste twee teams zouden volgens de officiële berichten degraderen. Nijlen is rode lantaarn, Lanaken staat gedeeld voorlaatste met Bruxelles. Er staan nog drie wedstrijden op het programma. “Waarvan één rechtstreeks duel tegen Nijlen”, vertelde assistent-coach Karel Kellens. “Dat wordt een sleutelmatch. Vergeet bovendien niet dat Brussel op de laatste speeldag nog naar Waremme moet. Hun trainer is ook sportief manager bij … Brussel.”

Je weet dus maar nooit. Sparvoc neemt liever geen risico. “Hopelijk kunnen we komend weekend in Booischot al iets rapen. Al versloegen zij met Lint afgelopen weekend nog knap een titelkandidaat. Op de laatste speeldag komt Lint naar ons.”

Kortom: het beloven nog spannende weken te worden voor Sparvoc Lanaken. De heren strijden tegen degradatie, de dames blijven op titelkoers.

Nationale 1 heren Noorderkempen 3 - Hasselt 0 Sets: 25-17, 25-22, 25-18. Hasselt: Vandenreyt, Vannieuwenhuijsen J, Claes, Put, van Hest, Vannieuwenhuijsen S, libero: Verbruggen.

Nationale 2 heren B Lanaken 1 - Waremme 3 Sets: 17-25, 18-25, 25-23, 14-25. Lanaken: Kellens (20), Ilsbroux (8), Houten R (8), Willems (5), Paulissen F (2), Houten F (2), libero: Dirickx. Vielen in: Paulissen T (3). ( )

Genk 3 - Berg-op Wijgmaal 0 Sets: 25-17, 25-18, 25-19. Genk: Campforts (27), Schils (1), Molemans (6), Franssen (7), Hansen (3), Louwette (6), libero: Craeghs. Vielen in: Joris, Aerts. Wijgmaal: De Rijck (11), Milutinovic (6), De Ryck (1), Mattheuwsen (4), Turkenburg (9), Martens (3), libero’s: Aertgeerts en Van De Wouwer. Vielen in: Galloy (2), Boussart (2), Thielemans (3).

Nationale 3 heren A Welkenraedt 0 - Riemst 3 Sets: 20-25, 14-25, 17-25. ( ) Riemst: Smeets, Wolak, Levenstond, Mandervelt, D. Thijs, Van Rafelghem. Libero: M. Thijs. Kwamen in: Van Lent, Humblet.

Dilsen-Stokkem 1 - Athus-Messancy 3 Sets: 16-25, 25-20, 25-27, 23-25. ( ) Dilsen-Stokkem: Peters, Aussems, Vandijck, Vanloffelt, Vanminsel, Conings. Libero: Feyen. Kwamen in: Aerts, Vanholzaets.

Bouillon 2 - Maaseik B 3 Sets: 26-24, 18-25, 23-25, 25-23, 12-15. Maaseik B: Kwaspen, Janssen, Vliegen, Hensels, Wynen, Meysmans. Libero’s: Franssen, Neyens. Kwamen in: Teuwen, Peeters. ( )

Namen 3 - Genk B 0 Sets: 25-8, 25-22, 25-23.

Nationale 1 dames Bissegem 3 - Tongeren 0 Sets: 25-21, 25-16, 25-19. ( ) Tongeren: E. Meynckens, M. Meynckens, Pass, Machiels, Mentens, Baert. Libero: Luyck. Kwamen in: Coolen, Notelaers, Machiels, Pipeleers.

Stekene-Sint-Gillis-Waas 2 - Wellen 3 Sets: 21-25, 25-22, 21-25, 25-20, 11-15. ( ) Wellen: Schaekers, Degrave, Boiten, Bungeneers, Smets, Lemmelijn. Libero: S. Bastin. Kwamen in: Dumont, Briels.

Nationale 2 dames A Alken 2 - Helchteren 3 Sets: 25-19, 25-19, 21-25, 23-25, 13-15. ( ) Gorissen 15, Sneyers 14, Happart 2, Goral 12, Vanhove 15, Peeters 2. Libero’s: Henkens, Schabregs. Kwamen in: Demulder 5, Truijen 2, Swartenbroekx 2, Houben 1. Helchteren: Vriens 26, Heynen 3, Van Hout 12, Truyers 3, Reijmen 14, Winters 1. Libero: Colombie. Kwam in: Bongaerts 4.

Riemst 0 - Helchteren 3 Sets: 19-25, 17-25, 14-25. Riemst: Coenegrachts, Houben, Detremmerie, Moors, Hardy, Boelen. Libero: Mengels. Kwamen in: Wauters, Ruyters, Steegen, Nulens, Grootaers. Helchteren: Reijmen 17, Heynen 6, Truyers 6, Van Hout 10, Vriens 12, Bongaerts 0. Libero: Colombie. Kwamen in: Janssen, Winters 5, De Marie.

Stevoort 1 - Beverlo 3 Sets: 25-22, 12-25, 13-25, 9-25.

Nationale 3 dames A Thimister-Herve 0 - Lanaken 3 Sets: 16-25, 9-25, 21-25. Thimister: Pires (12), Jacquemin (7), Derooz (2), Daenen (2), Falzone, Possen (6), libero’s: Michiels en Mainz. Vielen in: Remacle, Hanozet (3). Lanaken: Louis (10), Van Lent (13), Segnana (3), Quintens (10), Sohl (6), Banks (9), libero: Milisen. Vielen in: Dubois.

Lommersweiler 2 - Dilsen-Stokkem 3 Sets: 20-25, 25-23, 19-25, 25-23, 11-15.

Hermalle 3 - Beverst 1 Sets: 21-25, 27-25, 25-22, 25-19. Beverst: Sillen, Vanroy, Daems I, Daems J, Jans, Szewczykowski, libero: Vrijens.

As 2 - Waremme B 3 Sets: 25-17, 25-18, 20-25, 20-25, 9-15. As: Paps, Breemans, Franco, Warson, Cuppens, Vanhees, libero’s: Verjans en Bamps.