Gilles Arnaud Bailly verliest in Antalya eerste ITF-finale

De zeventienjarige Bilzenaar moest in de finale van het ITF-toernooi in Antalya (hardcourt/15.000 dollar) in twee sets (6-3 en 6-1) de duimen leggen voor de Zweed Dragos Nicolae Madaras (ATP 290), het topreekshoofd in Turkije. De partij duurde een uur en 29 minuten.

Bailly is een voormalig nummer een van de wereld bij de junioren. Hij werd vorig jaar Europees kampioen en verloor de grandslamfinales van Roland Garros en de US Open. Dit seizoen zoekt hij zijn weg op seniorenniveau.