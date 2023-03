RECENSIE. Studio 100 toont internationale ambities met monumentale ‘Red Star Line’: “Geen droom is te zot”

Een spektakelmusical die zowaar niet verankerd zit in de Vlaamse klei: Studio 100 steekt de internationale ambities van Red Star Line niet onder stoelen of banken. Van de pensenkermis in Kallo gaat het naar de Ziegfeld Follies in New York. Maakt het spektakel dezelfde oversteek als de echte Red Star Line indertijd? “Geen droom is te zot”, klinkt het veelbetekenend in de musical.