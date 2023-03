Thierry Neuville wordt tweede in Mexico, zege voor Sébasien Ogier

Thierry Neuville (Hyundai i20) is zondag in Léon (Guanajuato) tweede geworden in de Rally van Mexico, derde manche in het wereldkampioenschap. De zege was voor de Fransman Sébastien Ogier, in een Toyata Yaris 27.5 sneller dan Neuville. Voor de tweede plaats hield de 34-jarige Luikenaar de Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris) vier tienden achter zich.

De Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), die zijn wereldtitel verdedigt, werd op 1:55.3 vierde. De Estlander Ott Tänak kende vrijdag al mechanische problemen en moet de leiding in het kampioenschap afstaan aan Ogier. Die heeft nu drie punten voor op Neuville. Rovanperä is op vier punten derde, Tanak op negen punten vierde. Bij de constructeurs loopt Toyota verder uit op Hyundai, dat ook dit jaar naast de zege in Mexico grijpt. De volgende wedstrijd is opnieuw een asfaltrally. De Rally van Kroatië wordt van 20 tot en met 23 april gereden.

Ogier was al voor de zevende keer de beste in Mexico. Hij is daarmee nu alleen recordhouder. Zijn landgenoot Sébastien Loeb won de rally in het Noord-Amerikaanse land zes keer.

Neuville: “Tweede plaats is een geweldige beloning voor heel het team”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) zagen zondagavond hun inspanningen om Elfyn Evans van de tweede plaats te stoten beloond in de Rally van Mexico. Bij het ingaan van de powerstage had het duo een achterstand van 2.7 seconden op Evans. Na afloop van de 9,59 km lange rit waren ze 3.1 sneller dan de Welshman, die naar de derde plaats verwezen werd.

Neuville deed vrijdag heel hard zijn best om het tijdverlies op de rijders die na hem gestart waren te beperken, maar uiteindelijk keek hij toch tegen een achterstand van 39.8 aan ten opzichte van leider en teamgenoot Esapekka Lappi. Vanaf zaterdag begon hij aan zijn achterstand te knabbelen en zette hij Elfyn Evans constant onder druk. Met succes.

“Ik ben het volledige weekend voluit kunnen gaan en ben heel blij met dit derde podium in evenveel rally’s”, zei Neuville na afloop van de Rally van Mexico. “We hebben de hele tijd heel hard gewerkt om de auto te verbeteren, waardoor het weggedrag steeds beter werd. Met onze startpositie op vrijdag hadden we het wel zeer moeilijk. Op het einde van de dag keken we tegen een achterstand aan van bijna 40 seconden. Vanaf zaterdag ging het almaar beter, waarna we beetje bij beetje erin slaagden om tijd goed te maken op Elfyn Evans. Hij heeft het ons niet makkelijk gemaakt, we moesten tot het uiterste gaan. Na de lange rit van Otates was ik toch een beetje ontgoocheld. Maar ik bleef kalm en zag een opportuniteit in de powerstage. Ik viel zo hard als ik kon aan, zonder daarbij onnodige risico’s te nemen. De tweede plaats is een geweldige beloning voor het hele team.”