Alle alarmsignalen gaan af, maar regering tempert verwachtingen over begroting: “We staan er 6 miljard euro beter voor dan gedacht”

De Nationale Bank en een schare economen luiden de alarmbel over de budgettaire toestand van België, maar de federale regering tempert meteen de verwachtingen. Ja, de begroting kleurt nog steeds bloedrood met een gezamenlijk tekort van 27,4 miljard euro, maar dat is wel een slordige 6 miljard euro beter dan oorspronkelijk ingeschat. “Dat toont toch aan dat we serieus werk geleverd hebben?”