Waterlek verraadt cannabisplantage in Maasmechelen

Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen stootte zondag op een cannabisplantage. De ontdekking gebeurde nadat er een oproep was binnengekomen dat er een waterlek was. De zowat 500 wietplanten waren ondergebracht in een woonst op de Prinsenlaan in Maasmechelen. Er vond een huiszoeking plaats, maar voorlopig zijn nog geen arrestaties verricht. Het onderzoek wordt nu voortgezet door de lokale recherche van de politiezone. ppn

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.