Randy Oveneke ziet Circus Brussels alweer pijnlijke nederlaag oplopen: “We werken hard, dan begint het mentaal te wegen als die beloning uitblijft”

Randy Oveneke begrijpt de beslissing om Ferdinand Zylka naar Antwerp Giants te sturen. “Voor Zylka was het een unieke kans om zijn carrière in een stroomversnelling te brengen. Het is logisch dat de club haar medewerking verleende.” — © GOYVAERTS

“Na de nederlaag tegen Feyenoord hadden we de nodige lessen getrokken”, sprak Oveneke. “Ons wedstrijdplan draaide op het plukken van rebounds, maar precies op dat vlak werden we afgetroefd. Yoast United plukte liefst 29 defensieve rebounds ,wat buitensporig veel, is en ook nog eens veertien offensieve rebounds.”

Ook het vertrek van sterspeler Ferdinand Zylka naar Antwerp Giants zorgde ontegensprekelijk voor een verzwakking, maar Oveneke begrijpt de beslissing van de club. “Voor Zylka was het een unieke kans om zijn carrière in een stroomversnelling te brengen. Het is logisch dat de club haar medewerking verleende. De zaak werd met Antwerp Giants ook correct en netjes afgehandeld. We tellen een sterke speler minder, maar dat hoofdstuk is afgesloten. We moeten verder met de huidige groep.”

Amsterdam

Volgende zondag komt staartploeg Amsterdam op bezoek. De club bouwt een evenement rond de wedstrijd tussen de clubs uit de twee hoofdsteden, waarbij Brussels vooral hoopt een bevrijdende driepunter te behalen. “Ik durf geen prognoses meer te maken. Uiteraard willen we dolgraag die eerste overwinning boeken. Op Yoast United begonnen we niet slecht, maar toch kantelde de balans in de verkeerde richting. Op het einde van het tweede kwart lieten we ons enkele keren ringeloren, maar er was nog geen man overboord. In het derde kwart maakte Yoast United een run en die achterstand konden we nooit meer wegwerken. Waar het schoentje exact wringt, is moeilijk te zeggen. Ik denk het een combinatie van factoren is. De voorbije weken hebben we ontzettend hard gewerkt, maar dan is het mentaal zwaar als de beloning uitblijft.”