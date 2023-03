Union profiteert maximaal van misstap KRC Genk en heeft nog maar drie punten achterstand

Union heeft zijn achterstand op leider Genk herleid naar 3 punten. De troepen van Karel Geraerts bogen in het Dudenpark een vroege 0-1 achterstand om naar een 2-1 zege dankzij goals van Lapoussin en Teuma. Na de Europese triomftocht is er opnieuw reden tot feest in Sint-Gillis.