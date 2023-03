Thibo Cuyvers (23) bleef zijn hele voetbalcarrière gespaard van blessures. Tot zaterdagavond het noodlot toesloeg. De middenvelder van Herkol kwam in de wedstrijd tegen Alken (1 prov.) slecht neer en brak zijn kuitbeen. “Heel jammer, ook omdat ik daardoor de KLJ-fuif in Pelt heb gemist”, reageert Cuyvers vanop de operatietafel in het Virga Jesse-ziekenhuis.