Haasrode Leuven verslaat Menen met 3-1 in Lotto Volley League

Maaseik boekte zaterdag een 3-1 zege in de topper tegen Roeselare. Het was de eerste nederlaag in de competitie dit seizoen voor de West-Vlamingen. Gent haalde het vrijdag met 3-1 tegen Aalst.

In de stand staat Maaseik (12 punten) aan kop voor Roeselare (11) en Gent (10). Haasrode Leuven (7) volgt als vierde voor Menen (2). Een puntenloos Aalst sluit de rij.