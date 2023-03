Tijdritwinnaar Sentjens verliest secondespel in Reybrouck Classic

Na zijn overwinning in de openingstijdrit op zaterdag, leek Sente Sentjens over de beste papieren te beschikken om de Reybrouck Classic op zijn naam te schijven. Dat lukte net niet, zondag moest de Peltenaar zijn leiderstrui afstaan aan de Brit Matthew Brenn.

De GP Guido Reybrouck, een topkoers voor junioren in Hamme, kende dit jaar een primeur. In tegenstelling tot vorig jaar werd de koers uitgebreid met een openingstijdrit van net geen 11 kilometer. Die werd gewonnen door Sente Sentjens, die de afstand aan een fameus gemiddelde van 50,7 km/u aflegde. Daarmee deed hij 13 seconden beter dan de Brit Matthew Brenn en de Australische tijdritkampioen Oscar Kamerlein.

Met zijn tijdritwinst, leek Sentjens een belangrijke stap te zetten naar de eindwinst. Daarvoor moest hij wel nog de rit in lijn overleven. Die werd gewonnen door Steffen De Schuyteneer. De gewezen nationale nieuwelingenkampioen werd voor dit seizoen al opgepikt door het U19-team van AG2R. In die trui werd hij al derde in Kuurne-Brussel-Kuurne en dus nu ritwinnaar in de prestigieuze wedstrijd. Hij haalde het met kleine voorsprong op Lars Vanden Heede. Sentjens werd 9de en finishte samen met het peloton op 33 seconden van de winnaar. Niet genoeg voor de eindwinst, die ging uiteindelijk naar de Brit Matthew Brenn.