Van sterke tegenstanders gesproken: Remco Evenepoel neemt het in Catalonië op tegen vijf winnaars van een grote ronde

Voor Remco Evenepoel is de Ronde van Catalonië een nieuwe test in functie van zijn grote doel dit seizoen: de Ronde van Italië. Maar de tegenstand van de Vuelta-winnaar op Spaanse wegen is niet min. Met Primoz Roglic, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jai Hindley en Geraint Thomas komen maar liefst nog vijf andere winnaars van een grote ronde aan de start, samen met een pak outsiders.