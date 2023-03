Ziet Sébastien Daminet (30) de topschutterstitel in tweede provinciale A door zijn neus geboord? De aanvaller van HO Heide wacht wellicht een (lange) schorsing voor zijn rode kaart in het slot tegen KVV Hoeselt “Ik heb mezelf de das omgedaan en de ploeg in de steek gelaten”, steekt Daminet de hand in eigen boezem.