TWEEDE PROVINCIALE. Leider onderuit in 2A, razend spannende titelstrijd in 2B

Leider Hoepertingen (2A) ging op eigen veld verrassend onderuit tegen Vlijtingen. In de strijd om degradatie zijn KDH Jeuk (2-0 verlies in Lanaken) en rode lantaarn Bolderberg (5-1-verlies in Paal-Tervant) de verliezers van het weekend. Munsterbilzen pronkt voor de eerste maal dit seizoen op een niet-degradatieplaats. In 2B blijft de titelstrijd razend spannend. Slechts vier punten scheiden het leidersduo Mechelen a/d Maas en Turkse Rangers van de nummer zes. Onderaan pakte Opglabbeek een gouden driepunter. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)