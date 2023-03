Twee ‘schwalbes’ worden twee penalty’s: Leverkusen, Europese tegenstander van Union, klopt Bayern München dankzij de VAR

Die was overigens verdiend voor de kwartfinalist van de Europa League. Bayern was wel nog tegen de gang van het spel in op voorsprong geklommen toen ex-Club Brugge-speler Odilon Kossounou een schot van Joshua Kimmich ongelukkig had doen afwijken in eigen doel. Trainer Julian Nagelsmann pakte uit met een driedubbele wissel aan de rust, maar Leverkusen ging gewoon op en over Bayern.

Daardoor wordt Borussia Dortmund, waar Thomas Meunier voor het eerst sinds begin februari nog eens mocht invallen, zowaar leider in de Bundesliga. De geel-zwarten klopten FC Köln met 6-1. Dortmund telt nu één punt voorsprong op Bayern. Op 1 april spelen de twee in München tegen elkaar.