Wim Vanderbruggen opnieuw lijsttrekker voor Halense N-VA

Wim Vanderbruggen wordt opnieuw lijsttrekker van N-VA bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in Halen in 2024. Dat heeft het bestuur unaniem beslist.

In oktober 2018 voerde hij ook al de N-VA-lijst aan. N-VA zit in Halen in de oppositie. De partij telt vier zetels, net als in de vorige bestuursperiode.. Bij de verkiezingen in oktober 2018 ging de partij licht achteruit: van 1308 stemmen (20 procent) naar 1274 (19,5 procent). Wim Vanderbruggen behaalde 493 voorkeurstemmen.

Van de vier N-VA-verkozenen van 2018 zijn er ondertussen twee vervangen. In januari 2022 kwam lokaal voorzitter Gunther Bruyninckx in de raad in opvolging van Gilberte Bastijns en vorige maand volgde Yannik Mullens Brigitte Landerloos op. “Ondanks de moeilijke omstandigheden in 2018 slaagden we erin om de tweede grootste partij in Halen te worden. In de gemeenteraad hebben we tal van punten kritisch maar altijd op een constructieve manier aangekaart.”, zegt Gunther Bruyninckx. (lw)