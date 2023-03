VIERDE PROVINCIALE. Zaalvoetbaluitslag in 4A en 4D, eerste nederlaag voor leider in 4B

Leider Zonhoven United B en Heusden 06 zijn de winnaars van het weekend in 4A. In 4B diende KMR Biesen B leider J. Borgloon voor het eerst dit seizoen een nederlaag toe. De titelstrijd ligt er weer volledig open. In 4C slikte Achel B in Ellikom haar tweede nederlaag van het seizoen. De vorige nederlaag dateerde van 3 september! WAVO schoot met scherp in 4D. Het overklaste Umitspor B met 1-9. In 4A eindigde Bokrijk-Termolen (6-4) ook op een zaalvoetbaluitslag. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)