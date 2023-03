EERSTE PROVINCIALE. Alken en Zonhoven winnen degradatieduels, straks vier dalers in eerste?

Leider Zepperen-Brustem pakte de scalp van Koersel (0-4) en blijft op titelkoers. Torpedo klopte Bree-Beek (1-3) en wipt over de Noord-Limburgers naar de derde plaats. De aandacht spitst zich vooral toe op de degradatiestrijd, waarbij rekening moet worden gehouden met mogelijk drie, zelfs vier dalers want in de nationale reeksen geraakt naast Beringen ook Schoonbeek-Beverst stilaan in moeilijke papieren. In die optiek wonnen Alken (2-1 tegen Herkol) en Zonhoven (2-1 tegen Meeuwen) belangrijke degradatietreffens. Voor Herkol, Helson, Zonhoven, Meeuwen en Alken worden de laatste vijf wedstrijden nog zeer spannend. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)