TWEEDE AFDELING. Belisia, Sporting Hasselt en Tongeren winnen, punt voor leider Hades en Bocholt

Belisia heeft met resultaatvoetbal gewonnen van RC Mechelen en springt over Cappellen naar de tweede plaats. De Bilzenaren staan op twee punten van leider Hades dat gelijk speelde. Sporting Hasselt pakte drie verdiende punten in Lebbeke, een efficiënt Tongeren stuurde Cappellen wandelen en Londerzeel-Bocholt eindigde op een brilscore. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/frba/jfz)