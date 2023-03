Dronken chauffeur richt ravage aan in Dilsen-Stokkem: auto’s vernield, gevel geramd

Een dronken chauffeur (32) reed zondag rond 0.15 uur frontaal tegen een geparkeerde wagen in de Slakkenstraat in Dilsen-Stokkem. De aangereden wagen katapulteerde tegen een tweede geparkeerde wagen die vervolgens de voorgevel van een huis rmade. Het glas van het venster in de gevel sprong stuk, er waren scheuren in de muur en brokstukken vielen op de grond. De chauffeur die het ongeval veroorzaakte blies positief. Een takeldienst moest de wagens wegslepen en de brandweer controleerde de stabiliteit van de woning. Zij ruimden ook de brokstukken op en maakten het raam weer dicht.

