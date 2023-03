DERDE PROVINCIALE. Haaland-statistieken in 3A, titelstrijd weer volledig open in 3C

In 3A verpletterde leider Kortessem rode lantaarn Meldert met 0-8! Seppe Leysen was, net zoals Erling Haaland in de Champions League, goed voor vijf doelpunten. In 3B won Kattenbos de derby van V. Lommel, Wijchmaal ging kopje-onder tegen Grote Brogel. Genk VV (3C) blaast na het puntenverlies van Houthalen VV de titelstrijd weer nieuw leven in. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)