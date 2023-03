Deal is rond: UBS koopt Credit Suisse voor meer dan 2 miljard dollar

De Zwitserse grootbank UBS heeft een deal gesloten om de probleembank Credit Suisse over te kopen. De Zwitserse bank betaalt meer dan 2 miljard dollar voor zijn rivaal, melden ingewijden aan Bloomberg. Ook de Financial Times meldt een akkoord over de prijs. Eerder op zondag meldde die Britse zakenkrant dat UBS 1 miljard zou betalen, maar dat bod werd dus verhoogd. Verwacht wordt dat de deal later op zondagavond wordt getekend.