Het was een nieuwe triomftocht voor Mathieu van der Poel, die op de Via Roma zijn derde Monument op zak stak. Achter de Nederlander was het drummen om ereplekken. Ganna, Van Aert en Pogacar verdeelden die. Vervolgens bolden ook de outsiders en schaduwfavorieten over de meet. Voor hen liep het niet allemaal zoals gepland.