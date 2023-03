Eerste Hasseltse jeugdprinses wuift 30.000 carnavalisten toe tijdens stoet

In de stoet heel wat opmerkelijke wagens, vaak afkomstig uit Tienen. Zo was er de digitale carnavalswagen van de Kindervriendjes in het thema van Cars en met gigantische ledscreens aan beide kanten van de wagen. Ook geweldig: de enorme boten van De Vrolijke Vrienden, het feestgedruis waarvoor De Bilzerse Stadsraad en The Crazy Gang zorgden.

Tradities zijn er om gerespecteerd te worden en dus scoorden ook De Biersussen uit Balen weer flink punten met hun kleurrijke wagen en de sfeer die zij met hun ‘Handen omhoog en roepen’, creëerden. Maar liefst 14 groepen waren van Hasseltse signatuur en dan tellen we, voorlopig, ‘Dee van Kotshoven’ nog niet mee. Al liet hun schot in de roos, dat vooraan de wagen bungelde, ook op dat vlak het beste verhopen.

Naast goed gevuld waren de straten trouwens ook proper: zowel de groepen zelf als de stewards die ingezet werden door de Raad van 11 raapten achtergelaten snoepjes en grotere stukken zoet netjes op om ze te verdelen aan de grijpgrage kinderhandjes.

